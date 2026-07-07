Владельцам сайтов в РФ грозят штрафы за вход через иностранные сервисы

С 7 июля 2026 года в России вступила в силу административная ответственность для владельцев сайтов и приложений, которые продолжают использовать иностранные системы авторизации пользователей. За нарушение юридическим лицам грозит штраф до 700 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 1,4 млн рублей.
Норма касается владельцев интернет-ресурсов, программ и приложений, работающих с пользователями в России. Речь идет не о наказании обычных граждан за наличие зарубежных аккаунтов, а о требованиях к тем, кто организует вход на сайт или в приложение. Под запрет попадают способы авторизации через иностранные сервисы, включая зарубежные почтовые аккаунты, соцсети и крупные платформы входа.
Разрешенными остаются российские способы идентификации: вход по российскому номеру телефона, через портал «Госуслуги», биометрию или иную информационную систему, владельцем которой является гражданин РФ либо российское юридическое лицо. Для бизнеса это означает необходимость заменить иностранные кнопки входа на отечественные инструменты и проверить регистрацию пользователей в приложениях, личных кабинетах, маркетплейсах, сервисах доставки, медиа и онлайн-платформах.
Размер штрафа зависит от статуса нарушителя. Для граждан он составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются: для граждан — до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для компаний — до 1,4 млн рублей.
Отдельно предусмотрена более жесткая ответственность для организаций, которые повторно не исполнят предписание Роскомнадзора. В таком случае штраф для юрлиц может составить от 1,4 млн до 2,8 млн рублей.
Для пользователей ключевое изменение состоит не в штрафах, а в возможном исчезновении привычных способов входа. Если сайт уберет зарубежную авторизацию, человеку придется использовать один из разрешенных российских вариантов.
Ранее депутаты заявляли, что уже созданные аккаунты через иностранную почту сами по себе не становятся нарушением для пользователя, а ответственность возлагается именно на владельца ресурса.
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