Владельцам сайтов в РФ грозят штрафы за вход через иностранные сервисы

Размер штрафа зависит от статуса нарушителя. Для граждан он составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются: для граждан — до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для компаний — до 1,4 млн рублей.