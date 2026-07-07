Школа искусств города Сосенского в Калужской области получила оборудование

Новое оборудование и музыкальные инструменты поступили в детскую школу искусств города Сосенского в Калужской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
В учреждение поступили кабинетный рояль, два новых фортепиано, академическая и концертная гитары, многоголосные аккордеоны и эргономичные банкетки. Также приобретена интерактивная панель. С ее помощью освоение таких дисциплин, как сольфеджио, слушание музыки и музыкальная литература, станет проще. Педагоги смогут подавать материал в наглядной, интерактивной форме.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.