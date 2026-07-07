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Разница между дорогой и дешевой арендой жилья для нижегородцев превысила 3 раза

Аналитики рынка недвижимости представили результаты исследования.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде зафиксировали заметный разрыв между дорогой и дешевой арендой жилья. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на «Циан».

По данным аналитиков, цена аренды самых дорогих однокомнатных квартир в столице Приволжья в среднем превышает 50 тысяч рублей, а двухкомнатных — почти 100 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что разница в стоимости съемного «премиального» и бюджетного жилья достигает 3,4 раза в однушках и 3,8 раза — в двушках.

«Заметный разрыв также в Нижнем Новгороде (3,4 раза в однушках и 3,8 раза в двушках), где исторически сложилась большая разница в ценах между районами», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Нижегородская область попала в топ-15 регионов РФ по спросу на загородные дома.