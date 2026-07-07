Разница между дорогой и дешевой арендой жилья для нижегородцев превысила 3 раза

По данным аналитиков, цена аренды самых дорогих однокомнатных квартир в столице Приволжья в среднем превышает 50 тысяч рублей, а двухкомнатных — почти 100 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что разница в стоимости съемного «премиального» и бюджетного жилья достигает 3,4 раза в однушках и 3,8 раза — в двушках.