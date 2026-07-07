На Солнце неспокойно: Ученые предупредили россиян о вспышечной активности

Как писал сайт KP.RU, 5 июля Солнце обновило двухлетний рекорд по числу вспышек. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в воскресенье на видимом диске произошло 26 вспышек. Активная область, маркированная громадным пятном привела к тому, что всю минувшую неделю рентгеновское излучение Солнца в окрестностях Земли было превышено в десятки раз.