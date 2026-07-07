На Солнце неспокойно: Ученые предупредили россиян о вспышечной активности

На Солнце 7 и 8 июля ожидается вспышечная активность, ученые прогнозируют ее уровень вплоть до высшего класса X. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«Вспышечная солнечная активность [7 и 8 июля] от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х», — говорится в сообщении.
Стоит напомнить, что солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.
Как писал сайт KP.RU, 5 июля Солнце обновило двухлетний рекорд по числу вспышек. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в воскресенье на видимом диске произошло 26 вспышек. Активная область, маркированная громадным пятном привела к тому, что всю минувшую неделю рентгеновское излучение Солнца в окрестностях Земли было превышено в десятки раз.