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В России вступили в силу новые правила входа на сайты через иностранные сервисы

В России с 7 июля вступил в силу закон, запрещающий владельцам сайтов и приложений использовать иностранные системы авторизации для пользователей. За нарушение новых требований компаниям грозят штрафы до 700 тысяч рублей.

Источник: Life.ru

Теперь вход для российских пользователей должен проходить только через отечественные инструменты. Среди разрешённых способов — авторизация с помощью российского номера телефона, портала «Госуслуги», биометрии или других систем, владельцами которых являются российские граждане или компании.

Ограничения касаются только владельцев интернет-ресурсов. Пользователей штрафовать за наличие зарубежных аккаунтов не будут. За игнорирование нового требования предусмотрены ощутимые штрафы. Рядовым гражданам придётся заплатить до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, а юридическим лицам — до 700 тысяч рублей.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.