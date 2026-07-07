В России вступили в силу новые правила входа на сайты через иностранные сервисы

Ограничения касаются только владельцев интернет-ресурсов. Пользователей штрафовать за наличие зарубежных аккаунтов не будут. За игнорирование нового требования предусмотрены ощутимые штрафы. Рядовым гражданам придётся заплатить до 20 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, а юридическим лицам — до 700 тысяч рублей.