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Минпросвещения подтвердило отмену домашних заданий для первых классов

Минпросвещения: в первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обучение без домашних заданий в первом классе было установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115.

Ранее, согласно «Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций», домашняя работа допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа.