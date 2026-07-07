Минпросвещения подтвердило отмену домашних заданий для первых классов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«В первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обучение без домашних заданий в первом классе было установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115.
Ранее, согласно «Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций», домашняя работа допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа.