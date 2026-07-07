Вторую Речку Владивостока расчищают в преддверии сильных дождей

Глава агентства Роман Голубев рассказал, что на этом этапе русло углубят и укрепят берега. По его словам, завершить расчистку рассчитывают примерно за два месяца, так как работы осложняются тем, что рядом с речкой плотная застройка и проходит много инженерных сетей.