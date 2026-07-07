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Вторую Речку Владивостока расчищают в преддверии сильных дождей

На выбранных участках уберут камни, грунт и наносы, русло углубят, а берега укрепят в ближайшие два месяца.

Источник: Аргументы и факты

В дальневосточной столице начали расчистку Второй речки, чтобы снизить риск подтоплений ближайших территорий во время сильных дождей. Работы ведут специалисты агентства по мелиорации и гидротехническим сооружениям Приморья, сообщил сайт правительства края.

По данным регионального руководства, подрядчик в настоящее время частично демонтирует береговую линию, убирает камни, грунт и наносы. В общей сложности очистить планируют почти 900 метров русла.

Глава агентства Роман Голубев рассказал, что на этом этапе русло углубят и укрепят берега. По его словам, завершить расчистку рассчитывают примерно за два месяца, так как работы осложняются тем, что рядом с речкой плотная застройка и проходит много инженерных сетей.

Голубев также добавил, что работы продолжаются и на речке Объяснения во Владивостоке. Кроме того, техника сейчас работает на реках Спасского, Лазовского, Дальнереченского, Красноармейского и Партизанского округов вместе с региональным минГОЧС. Всего в этих работах задействованы 43 единицы техники и 46 человек.

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