Делегация авиаинженеров из Китая посетила НГТУ

В составе объединенной делегации были сотрудники Академии авиационных наук Китая, Первого авиационного конструкторского института AVIC и планерной школы САЕ. Большинство специалистов их института являются выпускниками НГТУ, и научно-производственный тандем этих двух организаций уже не первый год доказывает свою эффективность.