Более 2 500 спортсменов приняли участие в «Гонке героев» в Нижегородской области

В Нижегородской области на полигоне Мулино в четвертый раз прошел экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев». В нем приняли участие 2 500 человек, в том числе более 600 сотрудников корпоративных команд 60 крупнейших компаний России. К забегу также присоединились участники программы «Герои. Нижегородская область» Николай Шадрин, Сергей Буслаев, Владимир Максимов, Александр Г., Александр Минов. Об этом сообщают организаторы.
Спортсменам предстояло преодолеть трассу длиной 9 км, а также 30 испытаний на силу и выносливость. Полоса препятствий включала в себя традиционные рукоходы разной сложности, многочисленные рвы, мокрый песок под ногами и преграды из воды и грязи. Финальным испытанием стал подъем по канату на восьмиметровый «Эверест».
На финише каждого участника ожидала памятная медаль в форме металлического жетона.
«Такие соревнования, как “Гонка героев”, во-первых, отлично сплачивают команду и поддерживают корпоративную культуру, потому что во время совместного прохождения препятствий участники учатся помогать друг другу, быть опорой и верным плечом, вместе преодолевать трудности. Во-вторых, для каждого из участников это отличный повод проверить свои личные физические возможности. За сезон в регионе проходит более 30 забегов разного формата, в которых может принять участие каждый. Это и шоссейные забеги, и лесные трейлы, и гонки с препятствиями. Я участвую в “Гонке героев” уже в четвертый раз, и с каждым годом вижу, как растет масштаб мероприятия. Все больше нижегородцев выходит на старт, многие приезжают на наши спортивные мероприятия и из других регионов. Спасибо всем, кто выбирает спорт!» — подчеркнул после прохождения дистанции министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Также 4 июля на полигоне Мулино состоялся чемпионат России по гонкам с препятствиями в дисциплине «Дистанция 10 000—11 000 метров», где сильнейшие спортсмены страны, включая членов национальной сборной РФ, боролись за звание абсолютных чемпионов в этом виде спорта.
«Сегодня у нас четвертая “Гонка героев” в Нижегородском регионе, и это абсолютный рекорд посещаемости: 2 500 участников против 1 600 в первый год. Трасса осталась прежней с прошлого года, поскольку она признана эталонной и максимально сложной по сравнению с трассами в других городах России, где проводится “Гонка героев”. 9 километров, 30 сложнейших препятствий, и песок вместо привычной грязи добавляет дополнительной нагрузки. Именно поэтому, кстати, Чемпионат России по гонкам с препятствиями проходит именно здесь», — отметил руководитель проекта «Гонка героев» Игорь Кактыш.
Победителем чемпионата России стал Сергей Грипак из Москвы, в женском зачете золотая медаль — у москвички Светланы Филипович.