Более 2 500 спортсменов приняли участие в «Гонке героев» в Нижегородской области

«Такие соревнования, как “Гонка героев”, во-первых, отлично сплачивают команду и поддерживают корпоративную культуру, потому что во время совместного прохождения препятствий участники учатся помогать друг другу, быть опорой и верным плечом, вместе преодолевать трудности. Во-вторых, для каждого из участников это отличный повод проверить свои личные физические возможности. За сезон в регионе проходит более 30 забегов разного формата, в которых может принять участие каждый. Это и шоссейные забеги, и лесные трейлы, и гонки с препятствиями. Я участвую в “Гонке героев” уже в четвертый раз, и с каждым годом вижу, как растет масштаб мероприятия. Все больше нижегородцев выходит на старт, многие приезжают на наши спортивные мероприятия и из других регионов. Спасибо всем, кто выбирает спорт!» — подчеркнул после прохождения дистанции министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.