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Никонов предупредил нижегородцев о суррогатном алкоголе в египетских отелях

Другие угрозы — бактериальные инфекции и химическое отравление.

Источник: Время

Специалисты разбираются в причинах смерти 19-летней студентки из Нижнего Новгорода в Египте. Главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов назвал главные угрозы, о которых нужно знать каждому туристу в Египте.

Во-первых, это тяжелые бактериальные инфекции (Staphylococcus, E. coli, Shigella). Агрессивные штаммы бактерий могут убить.

«Некоторые штаммы кишечной палочки выделяют Шига-токсин, что приводит к стремительному отказу почек, разрушению эритроцитов и внутренним кровотечениям. У пожилых людей и детей это может вызвать остановку сердца», — рассказал эксперт.

Во-вторых, это отравление суррогатным алкоголем (метанол). По информации Никонова, для удешевления контрафактного алкоголя в отелях «all inclusive» используют метанол. Всего 10−30 мл чистого метанола могут привести к необратимой слепоте и даже смерти.

В-третьих, египетские отели часто используют мощные пестициды на основе фосфора, которые вызывают острое поражение нервной системы и отек легких.

Для защиты здоровья рекомендуется есть только термически обработанные овощи; выбирать цельные куски мяса или рыбы, приготовленные при вас на гриле; пить воду только из фабрично запечатанных бутылок (ее же использовать для чистки зубов и мытья фруктов); не заказывать напитки со льдом в барах (лучше привозить с собой проверенный алкоголь из Duty Free или же пить только напитки в бутылках).

«Если в номере или около него сильно пахнет химикатами, краской или присутствует странный “технический” запах — немедленно требуйте переселения. Это может быть результатом обработки от насекомых», — пояснил Никонов.

Также следует иметь при себе сорбенты и противомикробные средства.

Как сообщалось ранее, у нижегородцев вырос спрос на пляжный отдых в Египте.