Никонов предупредил нижегородцев о суррогатном алкоголе в египетских отелях

Для защиты здоровья рекомендуется есть только термически обработанные овощи; выбирать цельные куски мяса или рыбы, приготовленные при вас на гриле; пить воду только из фабрично запечатанных бутылок (ее же использовать для чистки зубов и мытья фруктов); не заказывать напитки со льдом в барах (лучше привозить с собой проверенный алкоголь из Duty Free или же пить только напитки в бутылках).