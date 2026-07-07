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Новосибирец получил обязательные работы и лишился «ВАЗа» за пьяную езду

Поскольку ранее он уже привлекался к ответственности за пьяные нарушения, дело квалифицировали по уголовной статье.

Источник: Freepik

Житель Усть-Тарки поплатился собственным автомобилем за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Татарский районный суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого в мае 2026 года остановили за рулем «девятки» в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку ранее он уже привлекался к ответственности за пьяные нарушения, дело квалифицировали по уголовной статье.

Суд назначил ему 180 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом полтора года. Однако самым ощутимым ударом для автомобилиста стала конфискация: по требованию прокурора автомобиль ВАЗ-21093, на котором совершалось преступление, был изъят и обращен в доход государства.