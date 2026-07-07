Новосибирец получил обязательные работы и лишился «ВАЗа» за пьяную езду

Татарский районный суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого в мае 2026 года остановили за рулем «девятки» в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку ранее он уже привлекался к ответственности за пьяные нарушения, дело квалифицировали по уголовной статье.