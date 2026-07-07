Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин поддержал отправку срочников в пожарные части МЧС

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий возможность комплектования подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС военнослужащими срочной службы. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, инициатива была одобрена с учетом доработок.

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий возможность комплектования подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС военнослужащими срочной службы. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, инициатива была одобрена с учетом доработок.

Документ также предлагает расширить полномочия таких подразделений. Если раньше они могли работать только на закрытых, особо важных и режимных объектах, то теперь их планируется привлекать к тушению пожаров и проведению спасательных работ в населенных пунктах и различных организациях.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты «Единой России» в апреле 2026 года. Ранее глава МЧС Александр Куренков заявлял, что в министерство могут направить до пяти тысяч срочников для прохождения службы в качестве пожарных.

По словам одного из авторов инициативы, депутата Анатолия Выборного, привлечение срочников позволит сократить дефицит личного состава. В пояснительной записке отмечается, что численность дежурных караулов ежегодно снижается на 3−5 процентов, а некоторые пожарно-спасательные подразделения из-за нехватки сотрудников временно приостанавливали работу, передает издание.

Ранее президент Росси Владимир Путин провел совещание по повышению эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше