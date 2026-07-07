Кабмин поддержал отправку срочников в пожарные части МЧС

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий возможность комплектования подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС военнослужащими срочной службы. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, инициатива была одобрена с учетом доработок.
Документ также предлагает расширить полномочия таких подразделений. Если раньше они могли работать только на закрытых, особо важных и режимных объектах, то теперь их планируется привлекать к тушению пожаров и проведению спасательных работ в населенных пунктах и различных организациях.
Законопроект внесли в Госдуму депутаты «Единой России» в апреле 2026 года. Ранее глава МЧС Александр Куренков заявлял, что в министерство могут направить до пяти тысяч срочников для прохождения службы в качестве пожарных.
По словам одного из авторов инициативы, депутата Анатолия Выборного, привлечение срочников позволит сократить дефицит личного состава. В пояснительной записке отмечается, что численность дежурных караулов ежегодно снижается на 3−5 процентов, а некоторые пожарно-спасательные подразделения из-за нехватки сотрудников временно приостанавливали работу, передает издание.
Ранее президент Росси Владимир Путин провел совещание по повышению эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО.