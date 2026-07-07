«Гегемоном в упадке»: в Китае рассказали, почему недооценка США станет роковой ошибкой

Несмотря на разговоры об относительном упадке США, недооценка их мощи может стать критическим просчетом для остального мира. С таким предупреждением выступил декан Школы государственной политики Китайского университета Гонконга Чжэн Юннянь, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
«США по-прежнему остаются гегемоном в упадке. Даже при относительном ослаблении они сохраняют гегемонию, потому что ни одна нация или сила в настоящее время не способна по-настоящему занять их место», — подчеркнул ученый.
По его мнению, между ослаблением позиций Белого дома и его реальным «замещением» на мировой арене существует огромная разница, а сценарии смены лидера «остаются чисто гипотетическими». Жизнеспособность американского влияния по-прежнему опирается на доминирование доллара, военное превосходство и лидерство в сфере высоких технологий.
Более того, как отметил Юннянь, сейчас эта гегемония «трансформируется и модернизируется» в сторону контроля над космосом, киберпространством и технологическими стандартами. Он обратил внимание на данные IDC, согласно которым доля США на глобальном рынке ИИ превышает 55%.
Дискуссии о закате Америки обострились на фоне политики Дональда Трампа, который «разрушает глобальный порядок», угрожает союзникам и выходит из международных соглашений.
Стоит отметить, что в самом Вашингтоне Пекин видят главным соперником. Госсекретарь США Марко Рубио ранее назвал КНР ключевым геополитическим вызовом, требующим тонкого регулирования. При этом он заявил о существовании сфер, в которых Вашингтон и Пекин могут сотрудничать.