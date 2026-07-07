Во время стрельбы в Огайо в США погибли четыре человека, включая ребенка

Ранее KP.RU писал, что за три дня празднования Дня независимости США, по данным неправительственной организации Gun Violence Archive, от огнестрельных ранений погибли 100 человек, еще 340 получили ранения. Как отмечается в сообщении организации, за выходные произошло 20 случаев массовой стрельбы — почти рекордный показатель, не наблюдавшийся с 2021 года.