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Во время стрельбы в Огайо в США погибли четыре человека, включая ребенка

Полицейский погиб при перестрелке в американском городе Риттман.

Источник: Комсомольская правда

В американском городе Риттман (штат Огайо) в результате стрельбы в доме погибли четыре человека, включая 13-летнего ребенка. Об этом сообщает телеканал ABC.

Полиция прибыла на вызов о стрельбе в жилом доме. В ходе перестрелки с подозреваемым погиб один полицейский, еще четверо получили ранения. Подозреваемый был застрелен. Внутри дома обнаружены тела двух убитых, в том числе подростка. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее KP.RU писал, что за три дня празднования Дня независимости США, по данным неправительственной организации Gun Violence Archive, от огнестрельных ранений погибли 100 человек, еще 340 получили ранения. Как отмечается в сообщении организации, за выходные произошло 20 случаев массовой стрельбы — почти рекордный показатель, не наблюдавшийся с 2021 года.

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