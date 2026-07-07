Названы скрытые причины отказов при приеме на работу

Отказ в приеме на работу не всегда является следствием работы автоматизированных систем отбора. Работодатели принимают решения, опираясь на определенную логику, но эта логика зачастую не всегда понятна тем соискателям. Об этом KP.RU заявила HR-эксперт и карьерный консультант Галина Бобкова.