Названы скрытые причины отказов при приеме на работу

Отказ в приеме на работу не всегда является следствием работы автоматизированных систем отбора. Работодатели принимают решения, опираясь на определенную логику, но эта логика зачастую не всегда понятна тем соискателям. Об этом KP.RU заявила HR-эксперт и карьерный консультант Галина Бобкова.
По ее словам, работодателю нельзя указывать в вакансиях некоторые требования, например, пол или возраст кандидата. Тем не менее, если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, его кандидатура будет отклонена, отмечает эксперт.
Бобкова подчеркнула, что наниматель обычно имеет набор внутренних требований к кандидату, однако он не перечисляет их в вакансии, поскольку описание стало бы слишком объемным.
Ранее HR-эксперт Ирина Емельяненко перечислила главные ошибки в резюме.
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