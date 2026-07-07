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На месте снесённой автошколы на улице Невского в Калининграде разрешили построить многоквартирный дом

Проект реализует СЗ «Светлогорская горка».

На месте снесённой автошколы на улице Невского в Калининграде разрешили построить многоквартирный дом. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.

Жилой комплекс появится на участке с кадастровым номером 39:15:130508:751. Территория площадью 8,7 тысячи квадратных метров предназначена под среднеэтажные здания и находится в конце улицы Невского. Застройщиком выступает ООО СЗ «Светлогорская горка». Разрешение действует до 26 июня 2029 года.

Ранее на территории на улице Невского, 231 находились здания бывшей автошколы. Сооружения снесли в феврале 2024 года. Инвестор будет застраивать земельный массив общей площадью 2,2 гектара. Проект реализуют по договору о комплексном развитии территории.

На участке собирались возвести два четырёхсекционных дома высотой не более восьми этажей. Общая жилая площадь составит 10,6 тысячи квадратных метров. В одном из зданий предусматривали частный детский сад на 25 мест. Расчётная численность населения — 350 человек. Объекты хотели строить в две очереди и ввести в эксплуатацию в 2028 году.

На третьем этапе планировали возвести многофункциональный центр. Его площадь составит 2,2 тысячи квадратных метров. Помещения предлагали использовать под офисы, магазины и заведения общественного питания. Реализация проекта рассчитывалась на пять лет.

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