Красноярские коммунальщики ликвидируют последствия проливного дождя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.Специалисты «КрасКом» устраняют последствия ливня, прошедшего накануне. Более 470 тысяч кубометров стоков поступило 6 июля на очистные сооружения Красноярска, из которых 180 тысяч м3 составила дождевая вода.
Мощный ливень смывал через открытые колодцы городской канализации грязь и землю с улиц в сети водоотведения. В результате в трубах канализации образовались засоры, а перекачивающие насосные агрегаты канализационно-насосных станций (КНС) «захлебывались» дождевой водой и мусором.
Сейчас на десяти КНС идет просушка насосов, а на трех станциях в Советском районе, оставшихся без электроэнергии из-за аварии на подстанции ПАО «Россети Сибирь», установили мобильные дизельные генераторы для обеспечения работы дренажных насосов.
Кроме того, на очистных сооружениях чистят от мусора решётки-фильтры, а коллектора промывают водой под большим давлением от ила, земли и мусора.
Также подсыпают размытые ливнем места земработ «КрасКом», где проходил ремонт сетей, но ещё не закончено восстановление благоустройства. Заявки на подсыпку провалов принимаются круглосуточно по телефону 211−39−63.
В компании напоминают, что категорически запрещается самостоятельно открывать люки колодцев для быстрого слива луж. Это перегружает очистные сооружения, а также создает опасность падения людей и автомобилей в открытые колодцы.