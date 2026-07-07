Красноярские коммунальщики ликвидируют последствия проливного дождя

Мощный ливень смывал через открытые колодцы городской канализации грязь и землю с улиц в сети водоотведения. В результате в трубах канализации образовались засоры, а перекачивающие насосные агрегаты канализационно-насосных станций (КНС) «захлебывались» дождевой водой и мусором.