Предпринимателей Калининградской области научат создавать бренды

Набор на второй поток образовательной программы «Мастерская балтийских брендов» открыт в Калининградской области. Бесплатное обучение организовано при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Занятия стартуют 13 июля. В течение семи недель предприниматели будут получать практические инструменты для развития собственного бренда, продвижения продукции и масштабирования бизнеса.
«Сегодня предпринимателям важно не только создавать качественный продукт, но и уметь выстраивать сильный бренд, использовать современные инструменты продвижения и находить новые точки роста. Именно для этого второй год подряд мы запускаем “Мастерскую балтийских брендов”. Это практическая программа, которая помогает предпринимателям усиливать свои бренды, находить партнеров и применять полученные знания в работе уже во время обучения», — отметил директор центра «Мой бизнес» Калининграда Кирилл Лило.
Особое внимание уделят созданию сильного регионального бренда. Предприниматели разберут, как использовать историю, культуру и особенности Калининградской области при разработке продукта, не превращая их в маркетинговые клише, научатся формировать позиционирование, визуальный стиль и историю бренда. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.