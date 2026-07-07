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Предпринимателей Калининградской области научат создавать бренды

Программа помогает предпринимателям усиливать свои позиции, искать партнеров.

Источник: Национальные проекты России

Набор на второй поток образовательной программы «Мастерская балтийских брендов» открыт в Калининградской области. Бесплатное обучение организовано при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Занятия стартуют 13 июля. В течение семи недель предприниматели будут получать практические инструменты для развития собственного бренда, продвижения продукции и масштабирования бизнеса.

«Сегодня предпринимателям важно не только создавать качественный продукт, но и уметь выстраивать сильный бренд, использовать современные инструменты продвижения и находить новые точки роста. Именно для этого второй год подряд мы запускаем “Мастерскую балтийских брендов”. Это практическая программа, которая помогает предпринимателям усиливать свои бренды, находить партнеров и применять полученные знания в работе уже во время обучения», — отметил директор центра «Мой бизнес» Калининграда Кирилл Лило.

Особое внимание уделят созданию сильного регионального бренда. Предприниматели разберут, как использовать историю, культуру и особенности Калининградской области при разработке продукта, не превращая их в маркетинговые клише, научатся формировать позиционирование, визуальный стиль и историю бренда. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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