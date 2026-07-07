В Азовском районе водоканал подал заявление о банкротстве

По данным портала rusprofile, «Приморский Водопровод» было зарегистрировано в селе Пешково в апреле 1995 года и работает уже 30 лет. Основным видом деятельности является распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Единственным учредителем выступает Азовский район, что указывает на полный муниципальный контроль. Выручка предприятия за 2025 год составила 84,2 млн руб., что на 23,5% выше показателя 2024 года (68,2 млн руб.), однако деятельность остается убыточной: чистый убыток сократился с 16,5 млн до 11,4 млн руб. Рентабельность отрицательная, что говорит о том, что предприятие работает себе в убыток.