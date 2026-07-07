В трех регионах Казахстана резко выросло потребление бензина

«Ситуацию мы наблюдаем, вместе с другими госорганами мы начали бороться с незаконным вывозом ГСМ из нашей страны. Есть приспособления в виде дополнительных баков, которые устанавливают люди. Поэтому мы эту работу проводим и держим на постоянном контроле», — отметил спикер.