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В трех регионах Казахстана резко выросло потребление бензина

Вице-министр энергетики РК Кайырхан Туткышбаев 7 июля 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о выросшем потреблении бензина в некоторых регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По его словам, такая тенденция наблюдается в трех областях.

«У нас резко выросло потребление бензина в ЗКО, Павлодарской и Актюбинской областях. Это пограничные территории», — сказал Туткышбаев.

Он заверил, что в ведомстве знают о ситуации и держат ее под контролем.

«Ситуацию мы наблюдаем, вместе с другими госорганами мы начали бороться с незаконным вывозом ГСМ из нашей страны. Есть приспособления в виде дополнительных баков, которые устанавливают люди. Поэтому мы эту работу проводим и держим на постоянном контроле», — отметил спикер.

Ранее он прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина в России и Кыргызстане.