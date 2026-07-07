В трех регионах Казахстана резко выросло потребление бензина

По его словам, такая тенденция наблюдается в трех областях.
«У нас резко выросло потребление бензина в ЗКО, Павлодарской и Актюбинской областях. Это пограничные территории», — сказал Туткышбаев.
Он заверил, что в ведомстве знают о ситуации и держат ее под контролем.
«Ситуацию мы наблюдаем, вместе с другими госорганами мы начали бороться с незаконным вывозом ГСМ из нашей страны. Есть приспособления в виде дополнительных баков, которые устанавливают люди. Поэтому мы эту работу проводим и держим на постоянном контроле», — отметил спикер.
Ранее он прокомментировал ситуацию с дефицитом бензина в России и Кыргызстане.