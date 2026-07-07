В Омске крупная сеть АЗС перестала продавать бензин водителям

Сеть АЗС «Топлайн», которая насчитывает больше полусотни заправок по всему Омску, сегодня, 7 июля, неожиданно приостановила продажу бензина обычным горожанам. Об этом сообщает портал «НГС55» со ссылкой на операторов станций. На табло при въезде на колонки — повсюду нули, хотя очереди из машин не уменьшаются.