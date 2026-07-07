В Омске крупная сеть АЗС перестала продавать бензин водителям

Сеть АЗС «Топлайн», которая насчитывает больше полусотни заправок по всему Омску, сегодня, 7 июля, неожиданно приостановила продажу бензина обычным горожанам. Об этом сообщает портал «НГС55» со ссылкой на операторов станций. На табло при въезде на колонки — повсюду нули, хотя очереди из машин не уменьшаются.
«Отпускаем горючее исключительно по топливным картам для юрлиц. И так на всех наших станциях», — пояснила сотрудница заправки на улице Герцена. На вопрос, что делать водителям, девушка предложила альтернативу — купить горячие блины.
Причиной такого решения, по словам оператора, стал сбой с поставками — нефтезавод в срочном порядке перестал давать топливо. Когда подача возобновится, на заправках не уточняют. Машины подъезжают каждую минуту, но уезжают ни с чем.
Ранее мы рассказывали, что запрет на продажу бензина в канистры сняли 6 июля, разрешив заливать топливо в пределах лимитов. Теперь проблема коснулась всех рядовых водителей, заправляющихся у конкретной сети.