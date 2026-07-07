Жителям дома на Семеновской предложили самим решать, нужен ли Миллионке КРТ

После общественной дискуссии вокруг эскизов реконструкции Миллионки история получила продолжение. В редакцию ИА PrimaMedia стали поступать фотографии от гидов, экскурсоводов и жителей Владивостока объявления о проведении общего собрания собственников, которое появилось на доме № 3а по улице Семёновской — знаменитом дворе-колодце исторического квартала. Собственникам предстоит решить, согласны ли они на применение механизма комплексного развития территории (КРТ) в отношении своего дома.
Согласно объявлению, инициатором внеочередного общего собрания выступает администрация Владивостока. Очная часть голосования состоится 21 июля во дворе дома № 3а по улице Семёновской, после чего собственники смогут принять участие в заочном голосовании, которое продлится до 30 июля.
Главный вопрос повестки — согласие либо отказ собственников на исключение многоквартирного дома из границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию в соответствии с постановлением администрации Владивостока от 25 мая 2026 года № 1369.
Чтобы разобраться, что означает предстоящее голосование и повлияет ли оно на дальнейшую судьбу проекта, журналист ИА PrimaMedia обратилась за разъяснениями в администрацию Владивостока. Как пояснили в пресс-службе мэрии, голосование является обязательным этапом реализации механизма комплексного развития территории и проводится до начала последующих процедур.
«Это действительно голосование среди жителей дома. Прежде чем решение о КРТ принимается, собственники должны проголосовать — либо за, либо против. То есть хотят ли они, чтобы в отношении их территории и дома применялся механизм КРТ. Только после этого, если жители поддержат такое решение, объявляется аукцион на поиск инвестора. Затем инвестор разрабатывает проект, который проходит все необходимые согласования», — сообщили в администрации Владивостока.
В случае положительного решения следующим этапом станет поиск инвестора, после чего начнётся разработка архитектурного проекта. Как ранее подчеркивали в администрации Владивостока, окончательного проекта реконструкции на сегодняшний день ещё не существует.
На эскизах новой Миллионки во Владивостоке исторический квартал не узнать: жители и эксперты бьют тревогу.
После публикации эскизов КРТ представители культурного сообщества выступили с критикой.
Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвали опубликованные вместе с постановлением администрации Владивостока эскизы комплексного развития территории (КРТ) в историческом квартале Миллионка. Наибольшую дискуссию вызвал проект реконструкции знаменитого двора-колодца на Семёновской, 3а. Многие жители города, экскурсоводы и краеведы сочли, что представленный вариант не соответствует историческому облику квартала и больше напоминает современную жилую застройку, чем реставрацию одного из самых узнаваемых мест старого Владивостока.
ИА PrimaMedia также собрало мнения представителей культурного сообщества. Художник и историк-исследователь Роман Иванищев заявил, что Миллионка является уникальным для России историческим пространством, утрата которого нанесёт ущерб культурной идентичности Владивостока. Аккредитованный гид Татьяна Фоменко назвала представленные эскизы «катастрофой для исторического центра», а историк и краевед Сергей Корнилов отметил, что предложенные решения не только искажают исторический облик двора-колодца, но и, по его мнению, содержат практически нереализуемые элементы благоустройства.