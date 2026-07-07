Жителям дома на Семеновской предложили самим решать, нужен ли Миллионке КРТ

«Это действительно голосование среди жителей дома. Прежде чем решение о КРТ принимается, собственники должны проголосовать — либо за, либо против. То есть хотят ли они, чтобы в отношении их территории и дома применялся механизм КРТ. Только после этого, если жители поддержат такое решение, объявляется аукцион на поиск инвестора. Затем инвестор разрабатывает проект, который проходит все необходимые согласования», — сообщили в администрации Владивостока.