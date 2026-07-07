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«Нежность»: Наzима в мини-платье с корсетом впечатлила Сеть

Певица Назима Джанибекова, известная на сцене как Наzима, покрасовалась в мини-платье и восхитила своих фанатов. Новыми фото артистка поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Назима призналась, что новый образ ей очень нравится. Она предстала в нежно-голубом коротком атласном платье, ажурных белых колготках и белых туфельках на тонком каблучке. Свой аутфит она дополнила красивыми украшениями.

«Меня редко можно увидеть в таком, но мне очень нравится. Какая вам нравится больше всего?» — спросила певица своих фанатов.

Однако поклонники ее творчества не смогли выбрать лучшее фото: им понравились все кадры.

«Боже, какая нежная», «Красиво», «Мне нравятся все фото», «Шикарный образ, королева», «Наша нежность», «Невозможно не восхититься, и этот образ вам подходит», — отметили пользователи в Сети.