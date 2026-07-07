«Нежность»: Наzима в мини-платье с корсетом впечатлила Сеть

Назима призналась, что новый образ ей очень нравится. Она предстала в нежно-голубом коротком атласном платье, ажурных белых колготках и белых туфельках на тонком каблучке. Свой аутфит она дополнила красивыми украшениями.
«Меня редко можно увидеть в таком, но мне очень нравится. Какая вам нравится больше всего?» — спросила певица своих фанатов.
Однако поклонники ее творчества не смогли выбрать лучшее фото: им понравились все кадры.
«Боже, какая нежная», «Красиво», «Мне нравятся все фото», «Шикарный образ, королева», «Наша нежность», «Невозможно не восхититься, и этот образ вам подходит», — отметили пользователи в Сети.