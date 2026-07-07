«Барыс» расторг контракт с американским защитником: подробности

«Райли Уолш получил хорошее предложение из Северной Америки, и мы приняли решение пойти ему навстречу. Мы в “Барысе” всегда стремимся поступать по-человечески по отношению к игрокам. Удерживать защитника было бы просто неправильно. Райли провел хороший сезон в нашей команде, и теперь после “Барыса” он востребован на другом уровне. Мы благодарим его за профессионализм. Спортивные права в КХЛ остаются у нас. Желаем ему удачи», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.