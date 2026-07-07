В Перми будут судить бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве на 38 млн рублей

По данным следствия, обвиняемый создавал впечатление надежного поставщика с хорошей репутацией. Клиенты доверяли ему и полностью оплачивали заказы заранее. После получения денег мужчина сообщал о возникших проблемах с поставками и неоднократно переносил сроки исполнения договоров. При этом следователи считают, что выполнять взятые обязательства он не планировал с самого начала.