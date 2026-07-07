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В Николаевске-на-Амуре пьяный водитель «Лексуса» насмерть сбил инвалида в коляске и скрылся

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела о резонансном ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела о резонансном ДТП в Николаевске-на-Амуре. Пьяный водитель, уже имевший судимость за аналогичные преступления, насмерть сбил человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в марте 2026 года 30-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения за рулём «Лексуса», не справился с управлением и совершил наезд на передвигавшегося в коляске инвалида. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Виновник с места ДТП скрылся, однако по горячим следам был обнаружен сотрудниками Госавтоинспекции и задержан.

Выяснилось, что мужчина уже имел судимость за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека, а также за управление автомобилем в состоянии опьянения. Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по нескольким статьям УК РФ. Судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину обвиняемый признал полностью. Автомобиль «Лексус» изъят и помещён на территорию отдела полиции до решения суда. Уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru