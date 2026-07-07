В Николаевске-на-Амуре пьяный водитель «Лексуса» насмерть сбил инвалида в коляске и скрылся

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в марте 2026 года 30-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения за рулём «Лексуса», не справился с управлением и совершил наезд на передвигавшегося в коляске инвалида. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Виновник с места ДТП скрылся, однако по горячим следам был обнаружен сотрудниками Госавтоинспекции и задержан.