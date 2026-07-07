Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде названы победители регионального этапа международной конкурс-премии уличной культуры

Наши ребята отличились в BMX, брейкинге и хип-хопе.

Источник: Комсомольская правда

Сразу несколько калининградцев стали победителями регионального этапа IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Соревнования проходили на набережной Верхнего озера и объединили представителей уличной культуры всей области, а для гостей фестиваля были организованы показательные выступления и творческие активности, рассказали организаторы.

Кто победил:

Тимофей Башун — направление «BMX»;

Данила Смолихо — направление «Кикскутеринг»;

Артур Манукян — направление «Брейкинг»;

Валерий Васильев — направление «Хип-хоп»;

Никита Мушайлов — направление «Воркаут».

Эти ребята представят Калининградскую область на большом финале с 16 по 20 сентября во Владивостоке.

«На региональном этапе в Калининградской области были представлены пять направлений, и особенно ярко проявил себя хип-хоп — в нем чувствовались высокий уровень подготовки, энергия и полная самоотдача участников», — отметила амбассадор конкурс-премии в Калининградской области Татьяна Палкина.

Конкурс организован президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше