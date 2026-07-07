В Калининграде названы победители регионального этапа международной конкурс-премии уличной культуры

«На региональном этапе в Калининградской области были представлены пять направлений, и особенно ярко проявил себя хип-хоп — в нем чувствовались высокий уровень подготовки, энергия и полная самоотдача участников», — отметила амбассадор конкурс-премии в Калининградской области Татьяна Палкина.