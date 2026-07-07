В Курской области за сутки в результате атак ВСУ пострадали три человека

Также на территории региона зафиксированы серьезные разрушения. В Обояни повреждены аптека, три магазина и столько же транспортных средств. В селе Щекино Рыльского района в здании недействующей школы повреждены окна. В поселке Культпросвете Хомутовского района пострадали фасад и забор частного дома и автомобиль. В поселке Юбилейном Курского района пострадали остекление и крыша частного дома, в еще одном — окна. Осколками посечены семь автомобилей. В Курске вследствие атаки беспилотника в многоквартирном доме повреждены три квартиры, а также четыре автомобиля. Один дом сгорел, в еще двух пострадали стекла, крыши, фасады и хозяйственные постройки.