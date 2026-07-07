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В Курской области за сутки в результате атак ВСУ пострадали три человека

За прошедшие сутки в Курской области при атаках ВСУ пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки в Курской области при атаках ВСУ пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В Обояни получил ранения 78-летний мужчина. Ночью в поселке Юбилейном Курского района пострадали 33-летний мужчина и 34-летняя женщина. У всех диагностированы множественные осколочные ранения. Им оказывают помощь в областной больнице.

Также на территории региона зафиксированы серьезные разрушения. В Обояни повреждены аптека, три магазина и столько же транспортных средств. В селе Щекино Рыльского района в здании недействующей школы повреждены окна. В поселке Культпросвете Хомутовского района пострадали фасад и забор частного дома и автомобиль. В поселке Юбилейном Курского района пострадали остекление и крыша частного дома, в еще одном — окна. Осколками посечены семь автомобилей. В Курске вследствие атаки беспилотника в многоквартирном доме повреждены три квартиры, а также четыре автомобиля. Один дом сгорел, в еще двух пострадали стекла, крыши, фасады и хозяйственные постройки.

С 09:00 6 июля до 09:00 7 июля силами ПВО ликвидировано 159 БПЛА. ВСУ 56 раз обстреливали отселенные территории из артиллерии и 11 раз атаковали Курскую область посредством сброса взрывных устройств с БПЛА.

По данным губернатора, сутками ранее при обстрелах в регионе пострадал мужчина 1994 года рождения.

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