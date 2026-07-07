Проект реконструкции тоннелей нижегородской реки Ржавки не прошел экспертизу

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на проектирование муниципальное «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода» заключило с Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом (ННГАСУ) в начале 2024 года. На текущий момент стоимость работ составляет 62,3 млн руб. Проектировщики в том числе предложили частичное спрямление русла.