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Проект реконструкции тоннелей нижегородской реки Ржавки не прошел экспертизу

Госэкспертиза отклонила проектно-сметную документацию по реконструкции гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» выдало отрицательное заключение.

Госэкспертиза отклонила проектно-сметную документацию по реконструкции гидротехнических тоннелей реки Ржавки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» выдало отрицательное заключение.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на проектирование муниципальное «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода» заключило с Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом (ННГАСУ) в начале 2024 года. На текущий момент стоимость работ составляет 62,3 млн руб. Проектировщики в том числе предложили частичное спрямление русла.