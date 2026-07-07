Три тысячи новосибирцев окунулись в Индию в Караканском бору

В этом году фестиваль электронной музыки «INDIA», прошедший в живописном Караканском бору на берегу Новосибирского водохранилища, собрал почти три тысячи человек, став ярким и запоминающимся событием для любителей музыки и активного отдыха. С 30 июня по 4 июля здесь царила атмосфера дружбы, взаимовыручки и уважения к природе — ценностей, которые стали основой фестиваля за 16 лет его существования.
Фестиваль не только привлек людей своей музыкальной программой, но и предложил обширную дневную программу, которая стала причиной приезда семей с детьми. Утренние занятия йогой и растяжкой, мастер-классы по танцам и спортивные занятия, а также детская площадка с аниматорами создавали атмосферу веселья и активности.
«Это истинное волшебство, когда каждая деталь фестиваля работает на создание уникального опыта», — делится впечатлениями PR-директор фестиваля Дмитрий Ким.
Ночная часть фестиваля поражала своей красотой: флюрные леса, подсвеченные дорожки и кемпинги, украшенные гирляндами и яркими полотнами, создавали ощущение сказки. Гости фестиваля, облаченные в костюмы, сделанные своими руками, становились частью этого волшебного мира. Музыкальная программа, представленная на различных сценах, включала выступления известных диджеев и музыкантов, приглашенных со всей России, что обеспечивало качественный звук и свет.
Организаторы фестиваля отмечают, что подготовка к «INDIA» начинается сразу после Нового года. Команда работает над переговорами с партнерами, поиском музыкантов и разработкой дневной программы. За месяц до фестиваля они выезжают на место, чтобы заняться техническим оснащением и подготовкой площадок.
«По количеству человек — статистика ещё собирается. Предварительно на фестивале побывало 2500 человек (не считая обслуживающего персонала: ярмарка, технический состав, волонтёры, организаторы, диджеи
После пяти дней волшебства и веселья уставшие рейверы вернулись к своим повседневным делам, но организаторы и волонтеры остались, чтобы привести побережье в первоначальное состояние, сохранив природу для будущих поколений.
Согласно отзывам друзей автора этого текста, «Индия» вновь подтвердила статус не просто музыкального фестиваля, а места, где рождаются дружба и единство, а также уважение к окружающему миру. И это заразно: в 2022 году на берегу собирались 500 человек, в этом году — под 3000.