Три тысячи новосибирцев окунулись в Индию в Караканском бору

В этом году фестиваль электронной музыки «INDIA», прошедший в живописном Караканском бору на берегу Новосибирского водохранилища, собрал почти три тысячи человек, став ярким и запоминающимся событием для любителей музыки и активного отдыха. С 30 июня по 4 июля здесь царила атмосфера дружбы, взаимовыручки и уважения к природе — ценностей, которые стали основой фестиваля за 16 лет его существования.