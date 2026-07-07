Туристов зовут на массовое восхождение к Леднику Романтиков на Ямале

1 августа на Полярном Урале состоится шестое массовое восхождение к Леднику Романтиков. Организаторы рассчитывают собрать более 250 участников.
Маршрут протяженностью 5 километров займет около трех часов, специальная подготовка не требуется, но нужна хорошая физическая форма.
К походу допускаются туристы старше 14 лет, несовершеннолетние — только в сопровождении взрослых. Для участников организуют трансфер, горячее питание и чаепитие после возвращения, а также оформят бесплатную страховку, сообщает «Ямал 1».
По традиции на территории ледника состоится выездная регистрация брака — в этом году две пары из Салехарда и Лабытнанги сыграют свадьбу прямо на леднике.
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