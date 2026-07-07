Мать замотала ребёнка-инвалида в скотч и задушила

Что именно произошло в те часы, пока сожитель был на работе, сейчас выясняют криминалисты. Как утверждает в беседе с hab.aif.ru соседка Ксения Б., мать, убившая ребёнка, вела полумаргинальный образ жизни, а её 12-летний сын не ходил, не вставал, полностью зависел от ухода взрослых и практически всё время проводил дома, в четырёх стенах.