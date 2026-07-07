Мать замотала ребёнка-инвалида в скотч и задушила

В Благовещенске 12-летний мальчик, прикованный к постели тяжёлой болезнью, был убит с особой жестокостью. Подозреваемой стала его собственная мать. Ребёнок не мог ни убежать, ни закричать, ни дать отпор — он просто лежал и медленно умирал, пока руки самого близкого человека всё крепче сжимались на его шее.
Подробности жуткого преступления, потрясшего столицу Приамурья — в материале hab.aif.ru.
Лежал бездыханный.
Всё случилось в квартире на улице Чайковского. Накануне вечером в полицию поступил вызов. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в помещении тело 12-летнего мальчика — он лежал на кровати, обмотанный скотчем, с явными признаками асфиксии.
Первым, кто увидел произошедшее, по предварительным данным, стал сожитель матери — мужчина вернулся с работы и застал жуткую картину. Именно он вызвал полицию.
Женщину, задушившую ребёнка, задержали на месте. Сейчас она находится под стражей, следователи ходатайствуют о её аресте.
«Слышали крики».
Что именно произошло в те часы, пока сожитель был на работе, сейчас выясняют криминалисты. Как утверждает в беседе с hab.aif.ru соседка Ксения Б., мать, убившая ребёнка, вела полумаргинальный образ жизни, а её 12-летний сын не ходил, не вставал, полностью зависел от ухода взрослых и практически всё время проводил дома, в четырёх стенах.
«Мальчик — лежачий инвалид, страдает ДЦП. Из дома почти никогда не выходил. Отца у него нет. Мать нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Живут на зарплату её сожителя, который, по моей информации, у неё не первый», — отметила она.
Соседи несколько раз слышали крики из квартиры — но что именно там происходило, оставалось только догадываться. Ксения также вспоминает, что однажды к матери приходили с проверкой из каких-то органов, нередко приезжали врачи. Один раз несколько часов у подъезда простояла машина скорой помощи.
Отдельно в городе обсуждают слухи о том, что мать якобы страдает шизофренией. Пока эта информация официально не подтверждена — диагноз, если он был, установит только судебно-психиатрическая экспертиза, которую следователи уже назначили.
В истории есть ещё одна леденящая деталь. По словам других жильцов дома, на балконе той же квартиры нашли мёртвую кошку — привязанную к верёвке, висящую в петле. Связана ли эта находка по времени с убийством ребёнка, установит следствие.
Отправят на принудительное?
Следственный отдел по городу Благовещенск возбудил уголовное дело по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью. Статья относится к категории особо тяжких, по ней грозит наказание вплоть до пожизненного.
Женщинам в России пожизненное лишение свободы не назначается — таков закон, поэтому максимальное наказание, которое может грозить подозреваемой, если её признают вменяемой — 25 лет колонии. Если же экспертиза установит, что в момент преступления она была невменяема, речь пойдёт не о тюремном сроке, а о принудительном лечении в психиатрическом стационаре закрытого типа.
Сейчас следователи и криминалисты продолжают работу: допрашивают свидетелей, собирают улики, ждут результатов экспертиз. Им предстоит восстановить всю цепочку событий — и тех, что произошли в роковой вечер, и тех, что имели место ранее.