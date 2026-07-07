В Краснодаре 7 июля увеличилось число работающих АЗС

Накануне число работающих АЗС в краевом центре достигало 48. Бензин АИ-92 можно было найти на 25 заправках АИ-95 — на 31, АИ-100 — на 8. Дизель наливали на 43 станциях.
Согласно данным МЦУ краевой столицы, топливо разных марок есть на заправках по всему городу. В наличии бензин АИ-92 — на 34 АЗС, АИ-95 — на 37, АИ-100 — на 8, а дизельное топливо — на 57 станциях.
На ряде заправок собственники ввели ограничения — топливо отпускают только в баки. Еще 38 АЗС временно не продают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
Ранее мы писали, что из-за очередей на заправках водители в Новороссийске сами установили неофициальные правила поведения на дорогах.