В Москве робот-доставщик впервые скрылся с места ДТП

В китайском Макао полиция «задержала» гуманоидного робота модели Unitree G1, после того как он напугал 70-летнюю женщину. Местная жительница шла по улице и остановилась, чтобы посмотреть в телефон. Когда она обернулась, то увидела робота прямо за собой. Женщина начала ругать его, а он в ответ поднял руки, что было похоже на угрозу.