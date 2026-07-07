В Москве робот-доставщик впервые скрылся с места ДТП

В районе Западное Дегунино на севере Москвы робот-курьер попал в ДТП. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.
На кадрах видно, как доставщик начинает движение от жилого дома, а затем задевает припаркованную рядом машину. Робот тут же разворачивается и уезжает по тротуару.
Таким образом, доставщик покинул место ДТП. Это первый подобный случай в истории. Утверждается, что инцидент произошел на Базовской улице рядом с домом № 14.
Работа роботов-доставщиков организована в соответствии с требованиями ПДД — они заложены в их алгоритмы, сообщили РБК Life в пресс-службе автономной доставки.
«В случае любой внештатной ситуации мы принимаем необходимые меры, в том числе связываемся с участниками происшествия и выясняем обстоятельства инцидента. Все роботы-доставщики Яндекса застрахованы: на каждого оформлен страховой полис с покрытием до 500 тыс. руб., предусматривающий компенсации в установленном порядке в зависимости от обстоятельств конкретного случая».
В Москве пытались оштрафовать робота-доставщика
Ранее в Москве инспектор ГИБДД попытался оштрафовать компанию ООО «Рободоставка». Их робот-доставщик, двигаясь по тротуару, якобы создавал «умышленную помеху в дорожном движении, вследствие чего пешеходы были вынуждены двигаться по проезжей части». Правоохранитель назначил компании штраф в размере 300 тыс. руб.
Организация не согласилась и подала жалобу в Мещанский суд Москвы с требованием отмены штрафа. В заявлении компания указала, что в действиях роботов не было и не могло быть умысла на перекрытие дорог. В итоге суд отменил решение о штрафе, отметив, что робот-доставщик не является транспортным средством. Кроме того, объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения, по мнению суда, не имелось.
Полиция «задержала» гуманоидного робота
В китайском Макао полиция «задержала» гуманоидного робота модели Unitree G1, после того как он напугал 70-летнюю женщину. Местная жительница шла по улице и остановилась, чтобы посмотреть в телефон. Когда она обернулась, то увидела робота прямо за собой. Женщина начала ругать его, а он в ответ поднял руки, что было похоже на угрозу.
Полиция приехала и увела робота. Видео этого инцидента распространилось в Сети. Один из правоохранителей положил роботу руку на плечо, когда его уводили, из-за чего пользователи начали шутить, что робот «задержан».
Правоохранительные органы установили, что робот принадлежит образовательному центру в Макао и используется для рекламных акций в этом районе. В момент инцидента им управлял 50-летний мужчина. Ему вернули робота, а также напомнили о необходимости быть осторожнее и внимательнее.