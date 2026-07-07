Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Траурные церемонии в память об Али Хаменеи продолжаются в Куме

В Иране в священном для шиитов городе Кум не прекращаются траурные церемонии, посвященные памяти аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На рассвете десятки тысяч верующих собрались в мечети Джамкаран. Поминальную молитву для них прочитал один из ведущих шиитских богословов — аятолла Абдолла Джавади Амоли.

После завершения похоронной процессии в Куме гробы с телами Али Хаменеи и четырех его родственников отправятся в Ирак. Все они погибли вместе с ним в феврале в результате американо-израильских ударов. Траурные кортежи проследуют в священные для шиитов города Эн-Наджаф и Кербела, где состоится прощание.

Ранее в Тегеране в траурных мероприятиях приняли участие миллионы человек.

Али Хаменеи будет похоронен в Мешхеде — городе, где он родился, — 9 июля.

На траурной церемонии Россию представлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По возвращении он заявил, что у Москвы имелись альтернативные пути для урегулирования вопросов иранской ядерной программы. Медведев подчеркнул, что претензии, которые США предъявляли Тегерану в этом контексте, не имели под собой оснований. Следовательно, они не могли служить оправданием для развязывания военных действий.

Узнать больше по теме
Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше