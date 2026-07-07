Траурные церемонии в память об Али Хаменеи продолжаются в Куме

На рассвете десятки тысяч верующих собрались в мечети Джамкаран. Поминальную молитву для них прочитал один из ведущих шиитских богословов — аятолла Абдолла Джавади Амоли.
После завершения похоронной процессии в Куме гробы с телами Али Хаменеи и четырех его родственников отправятся в Ирак. Все они погибли вместе с ним в феврале в результате американо-израильских ударов. Траурные кортежи проследуют в священные для шиитов города Эн-Наджаф и Кербела, где состоится прощание.
Ранее в Тегеране в траурных мероприятиях приняли участие миллионы человек.
Али Хаменеи будет похоронен в Мешхеде — городе, где он родился, — 9 июля.
На траурной церемонии Россию представлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По возвращении он заявил, что у Москвы имелись альтернативные пути для урегулирования вопросов иранской ядерной программы. Медведев подчеркнул, что претензии, которые США предъявляли Тегерану в этом контексте, не имели под собой оснований. Следовательно, они не могли служить оправданием для развязывания военных действий.