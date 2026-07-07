Три человека погибли и 11 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

Ночью Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ракетным ударам. Большая часть снарядов была сбита, однако зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Фиксировались перебои в электро- и водоснабжении в Белгороде и нескольких муниципалитетах. В селе Беловском Белгородского округа погиб мирный житель. Изначально сообщалось о троих пострадавших. Всего, по данным господина Шуваева, в муниципалитете получили ранения 11 человек, среди которых трое детей. Семеро из них госпитализированы.