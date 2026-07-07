Дмитрий Демешин: Больше рыбной продукции по доступным ценам станет в магазинах Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края посетил рыбоперерабатывающие предприятия в Охотском округе, проверил их работу и ознакомился с процессом производства. Кроме того, глава региона провел встречу с руководителями этих предприятий и обсудил с ними вопросы государственной поддержки, строительства новых судов и охраны водных ресурсов. «Основной ход рыбы начнется через 10 дней, и прогнозы очень оптимистичные. В этом году ее будет больше, чем в предыдущие несколько сезонов. Мы продолжим поддерживать наши производства, чтобы появлялись новые рабочие места, а в наших магазинах было больше продуктов по доступным ценам», — заявил Дмитрий Демешин.