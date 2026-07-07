Какие продукты подорожают быстрее других в ближайшие месяцы

Об этом в интервью НСН предупредил Михаил Белоусов, возглавляющий группу компаний «Маршал» и специализирующийся на вопросах транспортной логистики и цифровизации грузоперевозок, сообщает ИА DEITA.RU.
По его глубокому убеждению, главным катализатором инфляционного давления станет не столько дефицит самих продуктов, сколько стремительный рост издержек на их транспортировку, складское хранение и последующее распределение по торговым точкам.
Логистическое плечо продолжает играть определяющую роль в формировании финального чека покупателя. Наиболее критическая ситуация складывается вокруг кофейного сегмента.
Поскольку Российская Федерация практически полностью зависит от импорта кофейных зерен из стран Латинской Америки и Африки, стоимость морских фрахта, работа портовых терминалов и глобальные контейнерные цепочки оказывают прямое влияние на ценник в супермаркете.
Не менее тревожная обстановка наблюдается в молочном секторе, который уже успел пережить заметную волну удорожания с начала текущего года. Отраслевые аналитики фиксируют, что базовые продукты питания, такие как питьевое молоко и твердые сыры, прибавили в среднем от четырех до семи процентов к своей стоимости за прошедшие месяцы.
Белоусов подчеркивает, что помимо общих транспортных расходов существенный вклад внесло подорожание упаковочных материалов. Однако ключевым фактором остается специфика самой продукции: молоко, сливочное масло и сыр требуют непрерывного соблюдения холодовой цепи.
Рыбная категория также вошла в зону максимального риска дальнейшего роста цен. Эксперт напомнил, что основные акватории добычи водных биоресурсов географически удалены от крупнейших мегаполисов и промышленных центров потребления.
Белоусов акцентирует внимание на том, что именно эти три группы товаров обладают повышенной чувствительностью к любым колебаниям тарифов на топливо и аренду складских площадей.
Ситуацию существенно усугубляет разрастающийся кризис на рынке автомобильного топлива. Ранее сообщалось, что нехватка горючего уже вынудила многих крупных грузоперевозчиков массово отказываться от выполнения дальнемагистральных рейсов.
На фоне транспортного коллапса профильные отраслевые объединения выступили с инициативой введения временного моратория на штрафные санкции для поставщиков продуктов питания, работающих с крупными ритейлерами.
Производители официально уведомляют торговые сети о наступлении обстоятельств непреодолимой силы: ввиду физической невозможности вовремя доставить товар из-за дефицита бензина или дизеля, они не должны нести материальную ответственность за нарушение контрактных сроков.