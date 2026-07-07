Какие продукты подорожают быстрее других в ближайшие месяцы

Не менее тревожная обстановка наблюдается в молочном секторе, который уже успел пережить заметную волну удорожания с начала текущего года. Отраслевые аналитики фиксируют, что базовые продукты питания, такие как питьевое молоко и твердые сыры, прибавили в среднем от четырех до семи процентов к своей стоимости за прошедшие месяцы.