На Камчатке началось строительство Центра реабилитации диких животных

«Мы принципиально не вмешиваемся в естественные природные процессы. Если жертва пострадала в результате охоты хищника, это закон природы, а не наш клинический случай. Наша задача — помогать тем, кто пострадал от антропогенного воздействия: запутался в сетях, стал жертвой браконьеров или попал под колеса автомобиля. Приоритет всегда будет отдаваться особям, чье возвращение в дикую природу после лечения и реабилитации гарантированно возможно», — пояснил советник президента — председателя правления Банка ВТБ, который помогает в строительстве центра, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.