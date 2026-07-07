На Камчатке началось строительство Центра реабилитации диких животных

Участники детской смены Всероссийского экологического форума «Экосистема. Заповедный край» дали символический старт строительству Центра реабилитации диких животных на Камчатке, сообщили в пресс-службе мероприятия.
Ключевая миссия нового центра — помощь диким животным края, которые пострадали исключительно по вине человека: запутались в рыболовных сетях и пластиковом мусоре, были изъяты у браконьеров, получили травмы в ДТП, а также оставшимся без матери детенышам. При этом специалисты особо подчеркивают строгую научную позицию проекта: центр не вмешивается в естественные процессы дикой природы.
«Мы принципиально не вмешиваемся в естественные природные процессы. Если жертва пострадала в результате охоты хищника, это закон природы, а не наш клинический случай. Наша задача — помогать тем, кто пострадал от антропогенного воздействия: запутался в сетях, стал жертвой браконьеров или попал под колеса автомобиля. Приоритет всегда будет отдаваться особям, чье возвращение в дикую природу после лечения и реабилитации гарантированно возможно», — пояснил советник президента — председателя правления Банка ВТБ, который помогает в строительстве центра, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.
Участники форума установили на территории будущего центра и на кордоне природного парка неподалеку информационные аншлаги с правилами добрососедства человека и бурого медведя, а также провели субботник. Уже в следующем году планируется ввести в эксплуатацию первые объекты центра и начать принимать животных.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.