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На Камчатке началось строительство Центра реабилитации диких животных

Там будут помогать зверям, которые пострадали по вине человека.

Участники детской смены Всероссийского экологического форума «Экосистема. Заповедный край» дали символический старт строительству Центра реабилитации диких животных на Камчатке, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Ключевая миссия нового центра — помощь диким животным края, которые пострадали исключительно по вине человека: запутались в рыболовных сетях и пластиковом мусоре, были изъяты у браконьеров, получили травмы в ДТП, а также оставшимся без матери детенышам. При этом специалисты особо подчеркивают строгую научную позицию проекта: центр не вмешивается в естественные процессы дикой природы.

«Мы принципиально не вмешиваемся в естественные природные процессы. Если жертва пострадала в результате охоты хищника, это закон природы, а не наш клинический случай. Наша задача — помогать тем, кто пострадал от антропогенного воздействия: запутался в сетях, стал жертвой браконьеров или попал под колеса автомобиля. Приоритет всегда будет отдаваться особям, чье возвращение в дикую природу после лечения и реабилитации гарантированно возможно», — пояснил советник президента — председателя правления Банка ВТБ, который помогает в строительстве центра, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

Участники форума установили на территории будущего центра и на кордоне природного парка неподалеку информационные аншлаги с правилами добрососедства человека и бурого медведя, а также провели субботник. Уже в следующем году планируется ввести в эксплуатацию первые объекты центра и начать принимать животных.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.