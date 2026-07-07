Воронежский министр ЖКХ потребовал ускорить реконструкцию бульвара Карла Маркса

Уже в начале работ выяснилось, что проектная документация не соответствует фактическому расположению коммуникаций. Электрические сети, автополив и другие инженерные системы проложены не так, как указано в документах. По словам представителя подрядной организации, переработка требует дополнительного времени и сил.