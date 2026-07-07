Словакия временно приостановила выдачу шенгенских виз россиянам

«Впрочем, сильного ажиотажа вокруг словацких виз на рынке нет. Словакия исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов, — рассказали в АТОР. — Статистика за 2025 год говорит сама за себя: Словакия выдала гражданам РФ всего 1 149 виз, и лишь 46% из них были многократными. Для сравнения: Италия оформила россиянам более 161 тыс. шенгенских виз, Франция — свыше 156 тыс., а Греция — 59 тыс. виз».