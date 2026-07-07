Словакия временно приостановила выдачу шенгенских виз россиянам

Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы практически по всем целям поездки. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Согласно официальному сообщению, в июле и августе подать документы можно будет исключительно:
на шенгенскую визу с целью «Спорт»;
на национальные визы (по любым целям).
Всем заявителям, которые ранее зарегистрировались на подачу с иными туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют. Визовый центр обещает вернуть уплаченный сервисный сбор в полном объеме. Деньги автоматически поступят на карту, которой оплачивали запись, в срок от 7 до 15 дней.
Визовый центр рекомендует следить за обновлениями. Прием заявлений по другим целям поездки должен возобновиться после августа, однако точные сроки пока не называются.
«Впрочем, сильного ажиотажа вокруг словацких виз на рынке нет. Словакия исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов, — рассказали в АТОР. — Статистика за 2025 год говорит сама за себя: Словакия выдала гражданам РФ всего 1 149 виз, и лишь 46% из них были многократными. Для сравнения: Италия оформила россиянам более 161 тыс. шенгенских виз, Франция — свыше 156 тыс., а Греция — 59 тыс. виз».