Россияне назвали главные атрибуты семьи

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Доверие и ведение совместного быта стали главными атрибутами семьи по мнению россиян, следует из результатов исследования, проведенного ко Дню семьи, любви и верности книжным сервисом «Литрес» и агентством маркетинговых и социологических исследований Magram MR, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля.
«Главным атрибутом семьи является не формальный статус, а элементы качественного взаимодействия на разных уровнях», — говорится в сообщении.
Доверие, психоэмоциональное благополучие, взаимопонимание стали лидерами в топ-5 главных характеристик семьи — этот пункт выбрали 47,6% опрошенных. На втором месте с небольшим отставанием — совместное проживание и ведение быта (47,3%). Чувства, интимная жизнь у взрослых партнеров стали третьим пунктом (43%), обязательства взаимной поддержки в случае невзгод — четвертым (43%). А замыкает пятерку лидеров совместное участие в воспитании детей и исполнение других родительских обязательств — его отметили 37,8% респондентов.
При этом зарегистрированный брак как атрибут семьи набрал всего 22,5%. Представление о семье, как о пространстве доверия и взаимопонимания, растет по мере взросления — если в группе 18−24 лет этот аспект семейной жизни указывали 43% респондентов, то в категории 55+ уже 52%.