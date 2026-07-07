Россияне назвали главные атрибуты семьи

При этом зарегистрированный брак как атрибут семьи набрал всего 22,5%. Представление о семье, как о пространстве доверия и взаимопонимания, растет по мере взросления — если в группе 18−24 лет этот аспект семейной жизни указывали 43% респондентов, то в категории 55+ уже 52%.