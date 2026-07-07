Учитель высказалась об отмене домашних заданий для первоклашек

— Если домашнее задание важно для мамы, оно важно и для ребенка. Но многие родители, увы, просто не хотят в это вникать. А, вместе с тем, что мы задаем в первом классе? Дописать одну, две строчки в прописях… Много ли это? — размышляет педагог. — Те родители, которые садятся со своими детьми и наблюдают, как те, выполняя задание, усваивают знания, никаких проблем не имеют. Другие же потом спрашивают у них: «У вас есть репетиторы? Нет? А как же тогда ваши дети смогли научиться тому и этому? Вы же сами не учителя!». К сожалению, к школе сформировалось потребительское отношение — вы обязаны, вот и учите! Но я стойко убеждена, что в этом процессе должны быть задействованы не только учителя. И, повторюсь, никакой целесообразности в отмене домашнего задания в первом классе просто нет. Повторение — мать ученья! Так в народе говорили не зря.