Туристы застряли на высоте более 2 тыс. метров в горах Алматы

В Telegram-канале ведомства сообщили:
Трое молодых туристов застряли в районе урочища Кокжайлау на высоте около 2200 метров над уровнем моря. К ним на помощь выдвинулись сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы с контрольно-спасательного поста «Бутаковка».
Прибыв в указанный район, спасатели оперативно обнаружили туристов, оценили их состояние и организовали безопасный спуск по горному маршруту. По завершении спасательной операции все трое были благополучно доставлены в безопасное место.
По данным министерства, в медицинской помощи туристы не нуждались.