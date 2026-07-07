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Туристы застряли на высоте более 2 тыс. метров в горах Алматы

В Алматы спасатели пришли на помощь туристам, которые не могли самостоятельно спуститься с гор, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале ведомства сообщили:

Трое молодых туристов застряли в районе урочища Кокжайлау на высоте около 2200 метров над уровнем моря. К ним на помощь выдвинулись сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы с контрольно-спасательного поста «Бутаковка».

Прибыв в указанный район, спасатели оперативно обнаружили туристов, оценили их состояние и организовали безопасный спуск по горному маршруту. По завершении спасательной операции все трое были благополучно доставлены в безопасное место.

По данным министерства, в медицинской помощи туристы не нуждались.