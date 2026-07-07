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На реконструкцию Советского проспекта выделяют более 2,5 млрд рублей

Финансирование рассчитано на три года.

На реконструкцию Советского проспекта от ул. Маршала Борзова до ул. Габайдулина выделяют более 2,5 млрд рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Полный объём финансового обеспечения — 2 570 375 000 рублей. Финансирование рассчитано на три года: 200 млн рублей планируют осовоить в текущем году, порядка 1,2 — в 2027 году, ещё 1,1 млрд — в 2028-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В октябре 2022 года проект реконструкции участка Советского проспекта от улицы Маршала Борзова до улицы Габайдулина прошел госэкспертизу. Стоимость работ тогда оценили в 2,2 млрд рублей.

Тогда же в областном правительстве сообщали, что для реконструкции дороги потребуется минимум два года на мероприятия, связанные с изъятием земельных участков.

Как сообщал ранее министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, проспект планируют расширить до четырёх полос с обустройством велосипедных дорожек и освещения от улицы Маршала Борзова до въезда на новую развязку на Северный обход.

В феврале глава администрации Елена Дятлова сообщала, что власти Калининграда рассчитывают начать реконструкцию Советского проспекта в 2026 году, отметив, что дорога «генерирует большое количество пробок, особенно в летний период на въезд и выезд из города».

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