В Иркутской области стартовал новый сезон акции «БумБатл»

За предыдущие сезоны «БумБатла» жители Иркутской области собрали и сдали на переработку 55 тонн бумажного сырья, заняв 21 место в общероссийском зачете. Всего за пять лет существования акции к ней присоединились девять миллионов человек по всей стране, которые собрали 305 тысяч тонн макулатуры.