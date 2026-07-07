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В Иркутской области стартовал новый сезон акции «БумБатл»

Иркутская область, НИА-Байкал — Приангарье присоединилось к новому сезону Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл».

Источник: НИА Байкал

Мероприятие проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и призвано привлечь внимание жителей к вопросам осознанного потребления и бережного отношения к природным ресурсам. С этого года формат акции поменялся, теперь она стала круглогодичной. Это позволит каждому желающему присоединиться к сбору макулатуры.

В конце мая 2027 года подведут итоги в коллективном, семейном и личном зачетах. Также определят рейтинг регионов-участников, уточняет пресс-служба облправительства. «БумБатл» — это не просто сбор макулатуры, а настоящее соревнование.

К акции традиционно присоединяются детские сады, школы, колледжи, вузы, офисы компаний и пункты приема вторсырья", — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

За предыдущие сезоны «БумБатла» жители Иркутской области собрали и сдали на переработку 55 тонн бумажного сырья, заняв 21 место в общероссийском зачете. Всего за пять лет существования акции к ней присоединились девять миллионов человек по всей стране, которые собрали 305 тысяч тонн макулатуры.

Для участия в «БумБатле» необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции, выбрать ближайший пункт приема макулатуры и сдать собранное вторсырье. Также организаторы предлагают участникам проявить себя в креативных конкурсах, например, изготовить бумажного змея из макулатуры и поделиться результатами в социальных сетях.