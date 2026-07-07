Погрузка на железной дороге в Прикамье выросла на 2,3%

В июне 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 3,5 млн тонн, что на 2,3% больше, чем в июне прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД. Так, в период с января по июнь погрузка в регионе составила 20,9 млн тонн. В том числе увеличились погрузки химических и минеральных удобрений — 10,1 млн тонн (+4,7% год к году), нефти и нефтепродуктов — 3,8 млн тонн (+4,6%), строительных грузов — 1,9 млн тонн (+4,9%), цемента — 549,1 тыс. тонн (+34,5%).