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Минобороны предупредило белорусов об обучении защите от дронов

Минобороны сказало о сборах для защиты от БПЛА в приграничных районах с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сообщили о проведении плановых учебных сборов с военнообязанными в приграничных районах с Украиной.

Так, с 7 по 31 июля в Беларуси будут проходить плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск Малоритского и Дрогичинского районов, которые граничат с Украиной.

В ведомстве рассказали, что в ходе сборов будут приняты и всесторонне обеспечены военнообязанные территориальных войск. Отработают восстановление навыков командного состава. Также военнообязанных подготовят к выполнению задач по предназначению. В том числе отработают формирование, подготовку и применение отрядов народного ополчения.

В Минобороны подчеркнули, что основное внимание уделят отработке территориальной обороной мер военного положения, вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским генералам: «Время непростое».

А еще белорусский лидер сделал важное заявление про комплекс «Орешник» в Беларуси.

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