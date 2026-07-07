Минобороны предупредило белорусов об обучении защите от дронов

В Министерстве обороны сообщили о проведении плановых учебных сборов с военнообязанными в приграничных районах с Украиной.
Так, с 7 по 31 июля в Беларуси будут проходить плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск Малоритского и Дрогичинского районов, которые граничат с Украиной.
В ведомстве рассказали, что в ходе сборов будут приняты и всесторонне обеспечены военнообязанные территориальных войск. Отработают восстановление навыков командного состава. Также военнообязанных подготовят к выполнению задач по предназначению. В том числе отработают формирование, подготовку и применение отрядов народного ополчения.
В Минобороны подчеркнули, что основное внимание уделят отработке территориальной обороной мер военного положения, вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов.
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