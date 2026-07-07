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АТОР: Кипр возобновил прием документов на визы

Прием заявлений осуществляется только по предварительной записи.

Визовые центры Кипра с 6 июля возобновили прием документов на визы в страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным ассоциации, подать документы можно в визовых центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Прием заявлений осуществляется только по предварительной записи.

Визовый сбор для заявителей старше 12 лет составляет 90 евро (8,1 тыс. рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Дополнительно взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

Кроме того, отмечает АТОР, с 1 июля визовые центры Венгрия вновь начали принимать документы в Казани, Самаре и Уфе. Ранее работа этих филиалов была временно приостановлена.

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