Новосибирский ипподром сообщил о смерти фотографа Алексея Игнатовича

Алексея Игнатовича называли настоящим другом ипподрома. Он был не просто приглашённым специалистом, а частью большой спортивной семьи. Через его объектив прошли тысячи кадров с беговых дней, соревнований по выездке, конкуру и троеборью. Практически ни одно значимое событие в мире новосибирского конного спорта не оставалось без его внимания.
Церемония прощания с Алексеем Игнатовичем состоится 9 июля. Всех, кто знал и ценил мастера, ждут в 14:00 по адресу: улица Немировича-Данченко, 134, прощальный зал номер один.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске умер первый руководитель управления общественных связей мэрии Борис Потапович.