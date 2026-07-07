Новосибирский ипподром сообщил о смерти фотографа Алексея Игнатовича

Алексея Игнатовича называли настоящим другом ипподрома. Он был не просто приглашённым специалистом, а частью большой спортивной семьи. Через его объектив прошли тысячи кадров с беговых дней, соревнований по выездке, конкуру и троеборью. Практически ни одно значимое событие в мире новосибирского конного спорта не оставалось без его внимания.